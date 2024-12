Terzotemponapoli.com - Ceravolo: “Credo che il Napoli resterà competitivo fino alla fine. Conte ha compattato un gruppo che…”

è riuscito a portare la squadra al secondo posto graziesolidità difensiva edcondizione atletica, ed è già un miracolo. Haundistrutto nella passata stagioneA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco, ex direttore sportivo die Roma. Queste le sue parole:Ieri abbiamo visto una grande prestazione della Fiorentina di Pdino: che ne pensa?“La Fiorentina sta facendo qualcosa di straordinario. Pdino è stato bravo a dare identità a una squadra che l’anno scorso era in difficoltà. Gioca con attenzione e concentrazione, e i risultati lo dimostrano. Non era facile, ma è riuscito a costruire una realtà solida. Nelle prime settimane della stagione qualcuno già mugugnava, parlando di un possibile esonero con arrivo di Sarri, purtroppo nel calcio italiano manca spesso la pazienza.