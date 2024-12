Lanazione.it - Bilancio Autorità Portuale: divario di 71 milioni e rischio stabilità finanziaria

Leggi su Lanazione.it

Unche ha trovato l’approvazione dei tecnici, ma che ha ricevuto severe prescrizioni. I revisori dei conti suldei prossimi tre anni dell’di sistema evidenziano un nettofra entrate e copertura dei progetti su Marina e sulla Spezia. Mancherebbero all’appello 71che dovranno essere finanziati con un mutuo. Da qui l’input del collegio dei revisori dei conti che sollecita di rimodulare i progetti i cui costi non sono del tutto coperti. "Tale programma – si legge nella relazione – risulta caratterizzato da un corposo e ambizioso programma di riqualificazione di aree e infrastrutture portuali, per una spesa complessiva superiore ai 451di euro nel triennio che risulta, tra l’altro, solo in minima parte coperta da risorse proprie, nonostante l’attuale gestione commissariale e la modesta percentuale di attuazione del piano 2024-2026, (ad oggi risulta impegnata nell’anno corrente circa il 16% della spesa prevista)".