Ilfattoquotidiano.it - Antonio Ricci replica a Pier Silvio Berlusconi: “Momento faticoso per Striscia la Notizia? C’è da lavorare parecchio sulla qualità del prime time”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È innegabile che oggisia in un, diciamo così,. Con trentasette anni di storia alle spalle è anche abbastanza normale, succede”, le parole pronunciate damercoledì sera a Cologno Monzese nell’incontro con la stampa finiscono al centro della scena mediatica. Per la storicità del tg satirico die per l’apertura a programmi alternativi da collocare nella fascia dell’access: “In futuro, chi lo sa, potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto come avviene nel preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in access. Questo non lo escludo, ma onestamente ad oggi conto sul lavoro chesta facendo per rialzare almeno di un po’ il risultato dila“, ha spiegato l’editore rispondendo a una domanda di FqMagazine sul futuro di “la“.