Un'alleanza per rilanciare l'industria, cosa penso dell'appello di Confindustria. Scrive Bonanni

Per decenni,italiana ha rappresentato il pilastro dell’economia nazionale, sopperendo a carenze strutturali e sostenendo la crescita del Paese. Oggi, però, il modello industriale scricchiola sotto il peso di inefficienze croniche, aggravate da una competitività internazionale sempre più feroce. I dati non mentono: la produzione industriale è in calo costante, un segnale che dovrebbe suonare come una sveglia. Se non si interviene subito, si rischia di aprire una voragine capace di trascinare l’intero sistema economico verso il declino.Il caso Stellantis è emblematico. Oltre le specifiche responsabilità della dirigenza, riflette il disagio generale che affligge l’intero panorama industriale italiano. L’Italia tenta di fare industria nonostante inefficienze burocratiche, fiscali, energetiche e infrastrutturali, trovandosi in difficoltà in uno scenario globale spietato.