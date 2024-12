Ilfattoquotidiano.it - Siria, liberato da un carcere di Assad il 29enne statunitense Travis Timmerman: inizialmente era stato scambiato per il reporter Austin Tice

trovato da alcuni cittadinini mentre vagava a piedi nudi a sud di Damasco: pochi giorni prima due uomini armati di AK-47 lo avevanodalla sua cella in undi Bashar al-, sfondando la porta con un martello. Immediato l’annuncio dei mediani e di al-Jazeera: “Il giornalista”. Poche ore dopo però la notizia viene rettificata: c’èun errore di identificazione. L’uomo è sì un cittadino Usa ma non si tratta del43enne americano rapito dalle forze del regime nel 2012.L’uomo è, invece, il. Originario del Missouri, ha detto di essere un turista e risultava disperso in Ungheria dal giugno scorso. Alla Cbs ha dichiarato di esserein prigione per circa sette mesi e di esserearreal suo arrivo in, dove era giunto dopo aver trascorso un mese in Libano.