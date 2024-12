Liberoquotidiano.it - Serbia, proteste contro il presidente Vucic a Novi Sad

Scontri intra gli agenti e i manifestanti dell'opposizione radunati davanti a una stazione di poliziailAleksandar. Le manifestazioni sono iniziate dal crollo del tetto di una stazione ferroviaria che ha ucciso 15 persone il 1° novembre aSad. Leper chiedere che vengano aperte delle indagini nei confronti degli agenti per le violenti risposte alle manifestazioni delle ultime settimane dove diverse persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo di 74 anni. Le manifestazioni aSad, Belgrado e in altre città serbe accusano del crollo la corruzione dilagante nel Paese, che ha portato a lavori di ristrutturazione approssimativi nell'edificio della stazione, parte di un accordo più ampio con società statali cinesi coinvolte in una serie di progetti infrastrutturali in