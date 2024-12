Ilrestodelcarlino.it - Rovigo: madre sottrae quasi 700mila alla figlia disabile. Denunciata insieme al compagno

, 12 dicembre 2024 – Una ‘svolta’ importante nel caso dellache era stata nominata per curare laaffetta da disabilità e per gestirne il patrimonio, ma che in realtà avrebbe dilapidato700 mila euro. Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica diha richiesto e ottenuto dal G.I.P. un decreto di sequestro preventivo ‘diretto’ e ‘per equivalente’ per oltre 680mila euro al fine di far rientrare nella disponibilità della ragazza, le risorse indebitamente sottratte d. In queste ore i finanzieri rodigini hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento di sequestro, mettendo i sigilli ai beni mobili ed immobili riferibili ai due indagati. Cosa è stato sequestrato Le verifiche ed accertamenti dei finanzieri della tenenza di Occhiobello sono scaturite da una denuncia presentata da un familiare della personaresidente a Ficarolo (Ro) contro la48enne rodigina nominata nel 2015 quale amministratore di sostegno, accusata di essersi appropriata di ingenti somme di denaro grazie anche all’ausilio del35 enne.