Qui e ora, una storia vera ha ispirato il film? Tutto cambia a New York

IlHere and Now del 2018, diretto da Fabien Constant e con protagonista Sarah Jessica Parker, non è tratto da una: si tratta di una pellicola drammatica con al centro lafittizzia della vita di Vivienne, una cantante di successo che riceve una diagnosi sconvolgente e trascorre un giorno a Newriflettendo sulla sua vita. Tuttavia, ilesplora temi universali come la mortalità e la ricerca di significato nella propria vita, ispirandosi alle emozioni e alle sfide che molte persone affrontano, ma senza basarsi su eventi reali o specifici.Ambientato nell’arco di 24 ore a New, ilesplora il viaggio interiore della protagonista mentre riflette sulle scelte della sua vita, sui rapporti personali e sulle ambizioni professionali. Nonostante lanon sia ispirata a eventi reali, ilaffronta temi profondamente umani, come il confronto con la malattia, la solitudine e la necessità di riconciliarsi con il proprio passato.