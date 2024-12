Ilgiorno.it - Quartieri slegati dal centro. Progetti-ponte per unirli

Un solo obiettivo: riconnettere la frazione di Lucernate, idi San Michele e San Martino, con ilcittà attraverso ponti (materiali e immateriali) per favorire connessioni fisiche e sociali. E tanti: la rigenerazione del Mast, la costruzione di un palazzetto dello sport in via Calvino che diventerà un hub dell’inclusione, nuovi collegamenti ciclabili nella zona oltre stazione e verso il, la sistemazione dei parchi lungo via Magenta e la realizzazione della "living street" lungo via Tevere al servizio delle scuole presenti. "Ponti e cerniere. Azioni eper la rigenerazione urbana a Lucernate, San Michele e San Martino" sono stati presentati martedì sera alcivico di via Giulio Cesare, dopo l’accensione dell’albero di Natale. Il sindaco Andrea Orlandi (nella foto) e gli assessori, insieme ai tecnici comunali, hanno illustrato i, ascoltato i residenti e raccolto le loro segnalazioni.