Piersilvio Berlusconi | Meloni sta facendo bene lasciamola lavorare E io non entrerò in politica

Pier Silvioha chiarito fermamente che non ha intenzione di entrare in, sottolineando che preferisce concentrarsi sulla sua carriera alla guida di MFE-Mediaset. Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, l’amministratore delegato della storica azienda televisiva ha sottolineato l’importanza della continuità e dell’esperienza: “Non è serio improvvisarsi“, ha affermato, escludendo un suo coinvolgimento “romano”.L’elogio allae il confronto con Francia e Germaniaha anche voluto esprimere il suo supporto al governo di Giorgia. “L’esecutivo è stabile. L’Italia ha un governo che stain un momento molto complicato”. Il figlio del Cavaliere ha evidenziato che, guardando a ciò che accade in altri Paesi europei come Francia e Germania, il governogode di un’eccellente stabilità.