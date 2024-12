Papa | per Giubileo chiedo forte riduzione debito paesi poveri

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 12 dic. (askanews) – “Tre azioni che possano ridare dignità alla vita di intere popolazioni e rimetterle in cammino sulla via della speranza”. A proporle èFrancesco nel suo Messaggio per la 58.ma Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1° gennaio 2025 sul tema “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”, reso noto oggi. Francesco nel suo documento afferma che occorre pensare a una “consistente, se non proprio al totale condono, delinternazionale, che pesa sul destino di molte Nazioni”. “Riconoscendo ilecologico, ipiù benestanti si sentano chiamati a far di tutto per condonare i debiti di queiche non sono nella condizione di ripagare quanto devono”, argomenta il Pontefice. “Certamente, perché non si tratti di un atto isolato di beneficenza, che rischia poi di innescare nuovamente un circolo vizioso di finanziamento-, occorre, nello stesso tempo, – fa notare ancoraBergoglio – lo sviluppo di una nuova architettura finanziaria, che porti alla creazione di una Carta finanziaria globale, fondata sulla solidarietà e sull’armonia tra i popoli”.