361magazine.com - Natale 2024, i regali per lui: dallo zio ai cugini. Ma anche fratelli e cognati esigenti. Le proposte last minute e low budget

Continuano lenatalizie dedicate al mondo maschile. Piccoli pensieri eleganti, sofisticati malow, da mettere sotto l’albero prima della Vigiliaè alle porte e durante la black week non sempre è possibile pensare a tutti. I piccoli pensieri da mettere sotto l’albero, quelli dedicati ai, agli zii o ai mariti (non sempre simpatici) delle sorelle, rappresentano in genere le sceltepiù complicate. Come fare, quindi, per completare la lista dei cadeaux natalizi pensati per gli uomini della famiglia, giusto in tempo per la vigilia?Bottega Verde propone la collezione di idee regalo PER LUI, un grandioso assortimento di prodotti pensato appositamente per l’uomo, che presenta bellezza, raffinatezza e vigore.Per lui, il tema della linea novitàin limited edition ROSSO MOMENTO è l’estratto di mosto d’uva fermentato dal potere antiossidante e con una fragranza che risveglia energia e vitalità.