Ilfattoquotidiano.it - Morte di Moussa Diarra, cosa hanno ripreso le telecamere in stazione a Verona e perché manca la ripresa diretta degli spari dell’agente

– Cheleinstallate nellaferroviaria di Porta Nuova aquando, il 20 ottobre scorso, un poliziotto ha ucciso con un colpo di pistola il ventiseienne, cittadino del Mali? La domanda rimbalza da due mesi,in quei video è nascosta la verità su ciò che è accaduto quando l’uomo ha danneggiato le vetrine della tabaccheria e della biglietteria nell’atrio dellae poi, in evidente stato di alterazione, si sarebbe avventato contro due agenti. Uno di loro aveva sparato tre colpi di pistola, uno dei quali mortale, un secondo in aria e un terzo che aveva sfiorato, andando ad infrangersi contro un vetro.Il procuratore capo Raffaele Tito ha deciso di dare per la prima volta una spiegazione ufficiale su quale fosse la collocazione e la funzionalità dei video, anchenotizie di stampaaffermato che la telecamera principale, posta sulla facciata della, non fosse funzionante, mentre un’altra avesse raccolto immagini sbiadite e da lontano.