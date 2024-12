.com - Meteo, dopo le piogge migliora nel weekend: ma il Natale sarà ‘movimentato’

(Adnkronos) – A due settimane dalil tempo è ancora capriccioso e potrebbe presentare, a breve, delle sorprese. Secondo le ultime previsioni, la ex-Tempesta dell’Immacolata si è allontanata temporaneamente verso la Spagna ma, già dalle prossime ore, rimbalzerà indietro verso l’Italia, attenuata. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, ci spiega che vivremo un giovedì buono sulla penisola, salvo persistenza di nebbia in Val Padana e lungo il versante adriatico settentrionale; in Sardegna e Sicilia arriverà invece la pioggia e localmente ci saranno anche dei rovesci, specie dal pomeriggio: tutto ciòassociato al rimbalzo dell’ex Tempesta dell’Immacolata verso il nostro Centro-Sud. Venerdì 13, infatti, sono attesesparse su buona parte delle regioni centro meridionali con qualche piovasco non escluso anche su Liguria ed Emilia Romagna; nella giornata di sabato troveremo ancora un po’ di instabilità sulle stesse zone, mentre domenica il tempo migliorerà quasi ovunque salvo residui fenomeni sul meridione.