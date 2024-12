Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 dicembre: la rassegna stampa

Aperture in ordine sparso sui principali giornali in edicola. Il Corriere della Sera si concentra sulla crisi dell'auto, mentre Repubblica sceglie di dare spazio alla vicenda dell'11enne sopravvissuta a un naufragio e sbarcata ieri in Sicilia da sola. Spazio anche al futuro che attende la Siria e alle nuove morti sul lavoro. Sugli sportivi si celebra l'impresa della Juventus, che affossa il Manchester City di Guardiola