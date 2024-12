Secoloditalia.it - Lavoro, un record dopo l’altro: nel terzo trimestre 517mila occupati in più su base annua. Meloni: “Italia competitiva”

I numeri non mentono, l’Istat aggiunge un altrosul fronte dell’occupazione, un’altra brutta giornata per i gufi. Secondo i dati Istat sulneldel 2024 gliaumentano di 117 mila unità (+0,5%) rispetto al secondo2024. A spingere al rialzo è soprattutto la crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+111 mila, +0,7%) e degli indipendenti (+43 mila, +0,8%). Che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-37 mila, -1,3% in tre mesi). Cala il numero di dis(-149 mila, -8,7% in tre mesi) e aumenta quello degli inattivi di 15-64 anni (+88 mila, +0,7%). La striscia continua ad essere positiva.Istat, cresce ilnel2024.: “”Simile la dinamica per i tassi: quello di occupazione raggiunge il 62,4% (+0,2 punti), mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,1% (-0,6 punti).