Anteprima24.it - L’Avellino Basket sbanca Cento, terza vittoria di fila

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La difesa del secondo tempo è stata la chiave della. Sapevamo sarebbe stata dura, dopo i primi due quarti siamo riusciti a tenerea 24 punti, questa la chiave del match”. Così il coach del, Alessandro Crotti dopo laarrivata nel recupero della 13^ giornata del girone unico di Serie A2 contro Sella.Irpini corsari alla Baltur Arena con il punteggio di 68-73. Un match equilibrato in cui gli irpini hanno sofferto nella prima parte di gara, anche per via delle eccellenti percentuali di, per poi cambiare passo nel terzo periodo concedendo solo 8 punti agli avversari. Nell’ultimo quarto di gioco c’è stato il ritorno in gara dei padroni di casa, ma con una notevole attitudine mentale la squadra di Crotti è riuscita a riprendere il filo del discorso ed a portare a casa il match.