Ilfattoquotidiano.it - La buona politica di Tina Anselmi: dopo 40 anni una lezione ancora valida

Era il 12 luglio di 40fa quando, in un’aula di Montecitorio semideserta, la relazione finale di maggioranza della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2 veniva illustrata al Parlamento e agli italiani. Due giorniil “boss dei due mondi” Tommaso Buscetta volerà dal Brasile all’Italia per svelare a GiovFalcone i segreti della mafia: dalle sue dichiarazioni scaturiranno 366 mandati di cattura e prenderà il via il maxiprocesso a Cosa Nostra. A settembre sarà inoltre estradata, questa volta dagli Usa, un’altra vecchia conoscenza della magistratura italiana: il bancarottiere piduista Michele Sindona, mandante dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli.Un anno terrificante quel 1984, che si concluderà nel peggiore dei modi il 23 dicembre con la “strage di Natale” sul treno Rapido 904 organizzata dal boss palermitano Pippo Calò e dai suoi complici campani e romani.