Italia-Spagna 130 Pmi all’incontro con il re Felipe VI Confindustria-Ceoe | Alleanza per la crescita

Si è tenuto questa mattina a Roma, a Palazzo Colonna, l’incontro imprenditorialenell’ambito della visita di Stato del Re Filippo VI in, alla presenza di 130 aziende spagnole ene per discutere delle alleanze strategiche tra i due Paesi e delle sfide e prospettive per un futuro disostenibile nell’ambito del nuovo ciclo europeo.L’incontro, organizzato da, dalla Segreteria di Stato per il Commercio Icex e dalla Camera di commercio spagnola, ha visto la partecipazione del Re Filippo VI die del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, della vice presidente diper l’Export e l’Attrazione degli Investimenti Barbara Cimmino, del presidente diAntonio Garamendi, oltre al segretario di Stato al Commercio e presidente di Icex España Exportación e Inversiones, Amparo López Senovilla e al presidente della Camera di commercio spagnola, José Luis Bonet.