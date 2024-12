Metropolitanmagazine.it - Indagine chiusa per Mbappé, nessuna accusa di stupro per il calciatore

La procura svedese ha chiuso l’inchiesta su un presunto caso diche i media svedesi avevano collegato al capitano della nazionale francese Kylian. Marina Chirakova, della Procura svedese, ha affermato che l’su un presunto caso di, avvenuto a Stoccolma, si è conclusa per mancanza di prove.Il giocatore del Real Madrid, una delle stelle più in vista del calcio, non è mai stato formalmente nominato dai procuratori svedesi, né da questi informato di essere sospettato di alcun reato. A ottobre, quando le accuse sono emerse, l’avvocato diha affermato che il suo cliente si stava preparando a riabilitare il suo nome con una denuncia per diffamazione.in precedenza aveva descritto i resoconti come “fake news”. Il presuntoe due casi di molestie sessuali sarebbero avvenuti in un hotel della capitale svedese il 10 ottobre.