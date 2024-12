Panorama.it - Il «ritocchino» condiziona i più giovani (prima però gli adulti)

Leggi su Panorama.it

Gli interventi estetici che finiscono in dramma a causa dell’incapacità di chi li pratica, alzano il velo su una piaga sociale da ricondurre a modelli sbagliati. Che, indistintamente, riguarda tutti.È un’autentica dipendenza e si chiama «cosmeticoressia»: si tratta della insopprimibile necessità del ritocco (chirurgia estetica) e sta minando, senza esagerazioni, l’identità di una generazione di adolescenti e preadolescenti. Non può essere morta invano Margaret, la ragazza siciliana rimasta vittima di un intervento subìto in uno studio estetico trovato su TikTok. Sono frotte di ragazzine all’inseguimento di modelli estetici imposti dai social più ancora che dalla pubblicità. I social, infatti, sono più pervasivi e, oltre a ciò, attirano questesensibilità attraverso la messa in rete di simulazioni varie che fanno vedere ile il dopo, quel dopo che è ciò che sognano, che idealizzano e che, talora, sfortunatamente, in luoghi non adatti, perseguono quelle stesse ragazzine.