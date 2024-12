Agi.it - Il decreto sul Pnrr passa alla Camera dopo un "inconveniente" su un Odg

AGI - L'Aula dellaha approvato il Dlcon 139 voti favorevoli e nessun voto contrario. Gli astenuti sono stati 54. Il provvedimento, "recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",ora all'esame del Senato. Il caso dell'odg Bonafé Il governo era stato battuto in aulasu un ordine del giorno ala firma della deputata democratica Simona Bonafè, sul quale il governo aveva espresso parere negativo. L'odg impegnava il governo a introdurre disposizioni in favore del comparto moda, finalizzate a riconoscere la cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 lavoratori anche per l'anno 2025, nonché ampliare la platea dei lavoratori cui riconoscere l'estensione della cassa integrazione straordinaria.