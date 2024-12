Iltempo.it - I sindacati si smascherano da soli. Cerno: "Sentite cosa scrivono i Cobas..."

Leggi su Iltempo.it

Ancora uno sciopero, venerdì 13 dicembre, senza la riduzione di orario decisa dal ministro Matteo Salvini e annullata dai giudici del Tar. Se ne parla nella puntata di giovedì 12 dicembre di 4 di sera, su Rete 4. Il tema sollevato dal conduttore paolo Del Debbio è chiaro: perchée sinistra scendono in piazza quando i numeri del lavoro sono buoni come non si vedeva da anni? Il direttore de Il Tempo, Tommaso, commenta che "gli italiani sanno benissimo che le cose sono complicate, non è che gli italiani che hanno votato la Meloni oppure quegli altri sono fessi e pensano che tu puoi risolvere la situazione in cui siamo con una finanziaria". C'è anche un altro aspetto da considerare. "Da questo a vedere che c'è il momento più alto di piazze che protestano nel momento in cui i dati dicono che c'è un miglioramento mi fa pensare che in quella piazza non ci siano propri lavoratori italiani che ci vengono a dire chesuccede, ma ci sia una buona componente politica", commenta il direttore.