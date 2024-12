Guillermo Mariotto non c’è Ballando con le stelle colpo di scena | la scoperta a poco dalla semifinale

Leggi su Caffeinamagazine.it

con le, la secondasi avvicina e mai come in questa edizione la suspense è ai massimi livelli. Non tanto per il destino delle coppie partecipanti ma, ovviamente, sul caso. Ci sarà, non ci sarà dopo l’uscita improvvisa dallo studio che risale a due settimane fa? Non si è parlato d’altro in questi giorni e tra le ultime indiscrezioni si legge che il direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, avrebbe convocato una riunione d’urgenza.Riunione con la conduttrice dicon leMilly Carlucci per parlare del destino di. La decisione, si legge sul sito Fanpage, potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 12 dicembre oppure direttamente sabato in diretta nel programma di Rai1, come annunciatopadrona di casa.