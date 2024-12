Gli uomini di Guardiola subiscono un’altra sconfitta

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 00:00:21 Il web non parla d’altro:Il Manchester City subisce, questa volta sulla strada della Juventus.È stata una partita dominata in gran parte daglidi Pep, ma per quanto riguarda il risultato è stata la stessa vecchia storia.I campioni della Premier League sono stati colti in contropiede all’inizio del secondo tempo, con Dusan Vlahovic che ha annuito a terra e oltre la linea per portare la Vecchia Signora in vantaggio.E mentre il City spingeva per il pareggio, veniva punito nuovamente.Questa volta è stato Weston McKennie a realizzare un finale acrobatico per raddoppiare il vantaggio.Lalascia il City a una buona distanza dai posti di qualificazione automatica con due partite rimanenti, il che significa che è più probabile che dovrà accedere agli spareggi.