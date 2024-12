Unlimitednews.it - Furnari “Il Policlinico di Palermo ha cento anni di storia”

(ITALPRESS) – “Ilcompiedalla sua costruzione. In questidil’ospedale universitario diha vissuto tutte le tappe più straordinarie dell’evoluzione della medicina sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali, culturali ed economici che hanno caratterizzato il secolo”. Così la Direttrice generale del“Paolo Giaccone” di, Maria Grazia, a margine della cerimonia per il centennale. “Oggi è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, caratterizzata dal principio di inscindibilità dell’assistenza, della didattica e della ricerca – aggiunge -. L’Azienda ospedaliera universitaria è DEA di II Livello, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale. Questoversario è l’occasione per rinnovare il nostro impegno verso il futuro.