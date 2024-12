Quifinanza.it - Frode alimentare da record: sequestrati falsi sementi Made in Italy dal valore di 38 milioni di euro

Nell’ambito dell’operazione denominata “Via dei semi”, la Guardia di Finanza di Torino e Piacenza hanno sequestrato oltre 263 tonnellate dida orto conrichiami alin, per controstimato dei prodotti illegittimi che supera i 38di.Le, provenienti da Paesi come Cina, India, Ungheria e Tanzania, venivano confezionate in modo ingannevole per richiamare l’origine italiana e attrarre i consumatori, sfruttando il prestigio e l’affidabilità dei prodotti agricoli italiani.L’impatto economico delle frodi alimentari, perché è importate contrastarleLe frodi alimentari, come quella legata airichiami alinnel settore delle, non rappresentano solo una minaccia per la sicurezza e la qualità dei prodotti, ma generano anche rilevanti implicazioni economiche.