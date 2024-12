Sport.quotidiano.net - Europa League, Roma-Braga 3-0: Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso firmano il tris

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 dicembre 2024 – Dopo i due pareggi consecutivi contro il Royale Union Saint-Gilloise e il Tottenham, laritrova il sorriso inbattendo ilgrazie alle reti di(che poi colpisce anche una traversa),ed: un bottino paradossalmente anche piuttosto esiguo in proporzione alle tante, tantissime chance confezionate. Resta però il fatto che da quando è arrivato Ranieri, l'aggiustatore per eccellenza, i giallorossi, ora a quota 9 punti in classifica, danno finalmente segnali di compattezza. Ci sono da limare alcuni spigoli, come appunto la mancanza di cinismo, evidenziata ancora di più allorché il portiere Matheus, il migliore dei suoi, si fa espellere per un tocco fuori area. Le formazioni ufficiali Ranieri sceglie un 3-4-2-1 che tra i pali vede Svilar, con Mancini, Hummels e Ndicka in difesa ee Zalewski come quinti: in mezzo al campo ci sono Pisilli e Koné, mentre davanti c'è Dybala, supportato da Soulé e