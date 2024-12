Ilrestodelcarlino.it - ’Edipo tragedia cieca’ in scena alla Fabbrica delle Candele

Il Centro Diego Fabbri propone alle 21, viale Salinatore 30, Forlì,. L’opera, ispirata al libro autobiografico di Luca Lepri, ’Non Vedo l’Ora!’, autore e protagonista, offre una rivisitazione del mito di Edipo, affrontando temi universali come il destino, la cecità e il nuovo rapporto con il tempo e lo spazio che la perdita della vista genera nella vita di tutti i giorni. Accanto a Lepri, un affiatato gruppo di attori con disabilità visiva che, grazieregia di Daniela Piccari esceneggiatura teatrale di Giampiero Pizzol, hanno trasformato le loro riflessioni e storie in una performance che supera ogni barriera, dove escono dall’oscurità emozioni vivissime e di pura intensità. Il progetto è stato reso possibile grazie al bando Cultura Attiva del Comune di Forlì, in collaborazione con Idea Ginger, finalizzatocreazione di azioni di crowdfunding.