È morto Vincenzo Santoro, fondatore della storica Pasticceria Martesana di Milano

“Per reggere, ci vuole una buona dose di innovazione. Noi facciamoricerca e sviluppo il nostro mantra. Quest’anno, per esempio, ho realizzato un panettone senza lattosio”. Parola di, in una intervista a Ristorazione Modena,di. “Innovare sempre” è stato il mantra del celebre pasticciere che si è spento all’improvviso per malore a 72 anni.Nato nel 1952 in Puglia, Enzolasciò la sua terra d’origine a 14 anni per raggiungerenegli anni del boom economico. Apre la primanel 1966 in via Cagliero. Altre pasticcerie sono poi sorte in via Paolo Sarpi (2015), piazza S. Agostino (2017), Mercato Centrale (2021), Porta Romana (2023) e a Como (2024).“Il Maestro– ricorda il team di– non era solo un artigiano del gusto, ma un visionario che ha trasformato lain un linguaggio universale fatto di emozioni, sapori e ricordi.