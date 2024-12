Ilrestodelcarlino.it - Crolla un pezzo del molo di Levante a Cesenatico

, 12 dicembre 2024 – Una parte deldiè stata distrutta dall’ultima mareggiata. La furia del mare ha spinto forte per due giorni, con masse di tonnellate d’acqua che si sono continuamente infrante sui moli. Ad avere la peggio è stato quello di, dove ha ceduto parte della struttura portante in cemento. Fortunatamente si tratta di una piccola parte in cima al, dove non ci sono locali e attività commerciali, per niente frequentata in questi ultimi giorni di allerta arancione. Per questo si registrano seri danni, ma non ci sono feriti o persone coinvolte. Questo tratto di banchina è transennato da tempo per motivi di sicurezza ed è già presente un cantiere per realizzare dei lavori di riqualificazione con un finanziamento regionale di oltre un milione di euro.