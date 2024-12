Liberoquotidiano.it - Covid, la lezione del virus: i compagni scientisti diffidano della libertà

A più di due anni dal superamento dell'emergenza, ilcontinua a far notizia. Ed è un bene che sia così. In particolare, continuano a far discutere gli obblighi di vaccinazione imposti allora alla popolazione, spesso corredati da sanzioni pecuniarie e non. La decisione del governo di sospendere, con il Decreto Milleproroghe, una parte di queste multe ha riacceso il dibattito e riproposto quella frattura fra sinistra e destra che avevamo sperimentato ai tempipandemia. La sinistra aveva infatti avallato, in nome di una mal definita “salute pubblica”, politiche emergenziali di sorveglianza e controllo sui comportamenti individuali che la destra aveva cercato di mitigare o circoscrivere in modo più razionale ed efficace, nonché rispettoso dei diritti individuali. Nella difesasua posizione, la sinistra non aveva esitato a usare parole forti, apostrofando, come suo solito, come esseri immorali tutti coloro che ponevano dubbi o sollevavano interrogativi: essere additati come “no vax” o addirittura “negazionisti” spesso significava essere esclusi dal consesso civile.