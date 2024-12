Agi.it - Cosa abbiamo chiesto ad Alexa nel 2024?

AGI -è sempre pronta ad aiutare e, anche quest'anno, si è resa disponibile a rispondere alle milioni di domande che ha ricevuto da parte degli utenti italiani, anche quelle più curiose. Oggi, Amazon rivela le più frequenti del, tutte perfettamente in linea con le tendenze e gli argomenti più “caldi” dell'anno. Le celebrità hanno suscitato molta curiosità tra gli utenti, desiderosi di scoprire di più sui loro artisti e personaggi famosi preferiti: “Con chi è sposata Annalisa?”, “Quanti anni ha Loredana Bertè?” e “Qual è il patrimonio di Elon Musk?” sono solo alcune tra le domande più gettonate. Gli italiani si sono rivolti adanche per ottenere informazioni di carattere generale, ponendo all'assistente vocale quesiti come “Quanti abitanti ha l'Italia?” o “Chi è il presidente italiano?”, per citare le più frequenti.