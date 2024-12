Lanazione.it - Calcio Uisp: con El Khir, Meta e Porpora l'Avosa fa lo scatto

La Spezia, 12 dicembre 2024 – Eltrascinano al successoche batte la capolista Leta Scp e si posiziona sulla vetta del Girone 1 del campionatoprovinciale. Non solo, dopo l'undicesima di andata dela 7 della Lega della Spezia e della Valdimagra, in seconda posizione ecco balzare la Locanda Alinò, una delle due formazioni (l'altra è il Veppo nel Girone 2), che non ha ancora perso neanche una partita, nella quale milita bomber Novani, capace di segnare 6 gol. GIRONE 1 Risultati: Sesta Godano-Locanda Alinò 2-10 (Pouye M., Taddei D.; Novani R. (6), Russo R. (2), Acosta Rodriguez F., Saoud A.), Saja Srl-Levanto 4-1 (El Caidi H. (2), Chierici T. (2); Currarino A.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Aurora Ponteggi 0-8 (Cerri S. (3), Stefanelli L. (2), Raggi F., Ibba A.