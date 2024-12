Ilfattoquotidiano.it - Bulgaria e Romania entrano nell’area Schengen: stop ai controlli sulle persone dal 1° gennaio 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli ingressi danon saranno più sottoposti a, perché i due Paesi dal 1°ufficialmente in area, la più grande area di libero passaggio al mondo. “È un momento storico accogliere finalmente questi due Paesi come membri a pieno titolo. La rimozione deialle frontiere terrestri interne con e tra quegli stati membri è stata una priorità assoluta per la presidenza ungherese e oggi l’abbiamo resa realtà. Questo passo andrà a vantaggio non solo dei cittadini bulgari e rumeni, ma anche dell’UE nel suo complesso”, ha affermato Sandor Pintér, ministro ungherese degli affari interni. L’accordo è arrivato al Consiglio Affari interni in corso a Bruxelles. Dalla loro adesione all’Unione europea, Sofia e Bucarest hanno applicato parti del quadro giuridico di(l’acquis di), comprese quelle relative aialle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia e all’uso del sistema informativo