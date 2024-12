Gamberorosso.it - Arriva il condono per le quote latte e un nuovo organismo per il recupero crediti

Un emendamento dei relatori alla legge di Bilancio, attualmente in discussione alla Camera, prevede l'istituzione di un organo collegiale presso il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste si occuperà di risolvere la "composizione di situazioni debitorie" relative alle. A prevederlo è un emendamento dei relatori alla manovra depositato in Commissione bilancio della Camera.Come si comporrà ilcomitato e le sue funzioniSi tratterà di un organo collegiale che sarà composto da un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte dei conti e avente le funzioni di Presidente, da un Avvocato dello Stato e da un Dirigente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). I componenti verranno nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Masaf.