Ai giovani piace la mobilità sostenibile

Sempre piùscelgono uno stile di vita, a partire dalla. I dati lo dicono chiaramente: a fine 2022 i veicoli condivisi erano 113mila, +27% rispetto all’anno precedente. Benchè la sharing mobility in Italia risulti in forte crescita l’Italia rimane ancora lontana dagli obiettivi di decarbonizzazione previsti per il 2030. A pesare è soprattutto il calo delle vendite di auto elettriche. Le attuali immatricolazioni non sono ancora sufficienti per raggiungere il traguardo di 6,6 milioni di auto elettriche, dunque c’è bisogno di interventi strutturali più incisivi. A dirlo è lo Smart Mobility Report 2024 del Politecnico di Milano, che ha identificato alcune proposte per accelerare la transizione "green" e la decarbonizzazione in Italia, potenziando sia laelettrica che quella condivisa.