Lettera43.it - A2A primo emittente con un programma Emtn approvato in Italia

A2A ha celebrato il suo nuovo(Euro medium term notes) con un ring the bell presso Palazzo Mezzanotte alla presenza di Consob e Borsana. La società è ilad aver costituito unil cui prospetto di base è statodalla Consob e che ha ottenuto il giudizio di ammissibilità a quotazione sul mot (mercato telematico delle obbligazioni) da parte di Borsana, il mercato obbligazionario regolamentato nazionale. Tramite ilA2A potrà effettuare future emissioni obbligazionarieQuesta operazione si inserisce all’interno di una più ampia iniziativa promossa da Borsana con il pieno supporto di Consob finalizzata ad attrarre emittenti verso il mercatono – in cui A2A ha creduto fin dal principio – e conferma l’impegno del Gruppo per lo sviluppo del mercato obbligazionario nazionale.