Ilfattoquotidiano.it - ‘Una sala di specchi’ di Robert Stone è un autentico capolavoro letterario

La schiena ricominciò a dolergli; da qualche parte, in profondità, era fredda e insensibile. Aveva già preso una volta l’epatite. Mentre se ne stava seduto sul letto, con i pantaloni calati sugli stinchi, a pensare come sarebbe stato beccarsi due volte l’epatite, sentì una serie di colpi secchi alla porta che riconobbe con orrore: era il Richiamo per Fannulloni. Si tirò su i pantaloni e aspettò che i colpi si ripetessero; quando successe, andò in bagno e aprì il rubinetto della doccia, giusto per fare un po’ di rumore.Unadi specchi, di(traduzione di Dante Impieri; Minimum Fax), è, dal mio punto di vista, un, capace di raccontare l’America e chi la abita attraverso il punto di vista degli emarginati, di chi, generalmente, non è illuminato dalle luci della ribalta.