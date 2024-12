Liberoquotidiano.it - Ue: Valente (Pd), 'M5s offensivo, da Picierno critica politica'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Offendere è segnale di debolezza delle proprie ragioni. Quali sarebbero i toni da bar usati da Pina? Al contrario di ciò che pensa il M5s, nell'intervistautilizza degli argomenti chiari per avanzare unaseria a Conte. E cioè che non è vero che non c'è differenza tra destra e sinistra, in Italia come in Europa, e che sull'Ucraina il leader pentastellato ha le stesse posizioni di Salvini. Noi invece siamo europei e difendiamo la democrazia: perciò non lasciamo sola l'Ucraina. Il populismo sulla guerra lo lasciamo, appunto, a Conte. Sono argomenti che, per esempio, io condivido in toto. Dal M5s registriamo quindi controun linguaggioche potevano francamente risparmiarsi”. Lo dice la senatrice del Pd, Valeria