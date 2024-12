The Kings of Tupelo | una saga criminale la spiegazione del finale James Dutschke è ancora in prigione?

Leggi su Cinefilos.it

Theof: una, ladelin?L’ultimo documentario in tre parti di Netflix, Theof: una, è l’affascinante storia di un uomo di nome Kevin Curtis, che è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver presumibilmente inviato una lettera contenente ricina al Presidente degli Stati Uniti d’America. Una volta che le forze dell’ordine hanno iniziato a indagare sulla vicenda, si sono rese conto che c’era molto di più di quanto sembrasse. Scopriamo quindi cosa è successo nel documentario di Netflix, chi ha inviato quelle lettere e se alla fine è stato catturato o meno.Come è diventato Kevin un teorico della cospirazione?In Theof: unaKevin Curtis, residente a, nel Mississippi, faceva ogni sorta di lavori saltuari per mantenersi, ma ciò che lo rese una figura popolare in città fu la sua imitazione di Elvis Presley.