Movieplayer.it - Spider-Man 4: Willem Dafoe tornerà nei panni del Goblin? La risposta dell'attore

riflette sulla possibilità di vestire di nuovo idi Norman Osborn nel prossimo capitolo del MCU.ha interpretato per la prima volta Norman Osborn, alias il, in-Man del 2002 e poi in-Man 2 e-Man 3, dove il suo personaggio ha continuato a tormentare suo figlio Harry, fino alla finea trilogia di Sam Raimi. Quasi vent'anni dopo,è tornato a vestire idelin-Man: No Way Home (2021), dove il suo personaggio, proveniente dalla Terra 616, si è confermato uno dei più grandi nemici di Peter Parker, uccidendo zia May. La sua performance iconica, acclamata dai fan, ha alimentato speculazioni sul suo possibile ritorno nel prossimo .