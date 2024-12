Cultweb.it - Scoperto un nuovo predatore in fondo al mare, è un crostaceo feroce (dal nome poetico)

Nel cuore della Fossa di Atacama, situata al largo delle coste settentrionali del Cile, uno dei luoghi più remoti e inospitali della Terra, è stata scoperta una nuova specie di, il Dulcibella camanchaca. Questo anfipode, lungo quasi quattro centimetri, vive a profondità superiori agli 8.000 metri, dove la luce del sole non arriva e la pressione schiacciante rende la sopravvivenza una sfida straordinaria. Il suo corpo pallido, quasi traslucido, e le appendici specializzate per catturare le prede lo rendono unmicidiale di piccole creature marine. La scoperta segna un traguardo importante per la scienza, offrendo nuove conoscenze sull’adattamento della vita nelle profondità oceaniche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Universidad de Concepcio?n (@udeconcepcion)Il Dulcibella camanchaca è stato identificato durante la spedizione Integrated Deep Ocean Observing System (IDOS) del 2023, condotta dal team dell’Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) e del Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) a bordo della nave di ricerca RV Abate Molina.