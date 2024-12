Ilfattoquotidiano.it - Sardegna tradita: ignorata dalla giunta Todde la mobilitazione popolare contro i big di sole e vento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Leandro Cossu*La disillusione verso la politica è ormai un tema ricorrente in ogni indi partito, accompagnato da promesse di riportare il popolo al centro della democrazia tramite la partecipazione diretta. Belle parole, che tuttavia nascono da una realtà opposta a ciò che dichiarano. Non si tratta di un reale intento democratico, ma di un bisogno propagandistico che maschera un altro fine: ovvero, il bisogno propagandistico che la maggioranza rivendichi come proprie scelte prese da altri e per altri interessi.Quello che è successo inè abbastanza esemplificativo. In principio fu il MoVimento 5 Stelle: un partito politico che predicava la democrazia diretta, e tramite una piattaforma chiamata Rousseau faceva prendere le decisioni più importanti ai propri iscritti. Per una manciata di like in più ci si poteva ritrovare candidati alla Camera dei deputati in un collegio blindato.