Ilgiorno.it - Redditi in Comune a Milano, la ‘Paperona’ è Annarosa Racca. Il sindaco Beppe Sala secondo, ma in salita

Leggi su Ilgiorno.it

– La Paperon de’ Paperoni di Palazzo Marino è sempre lei, la consigliera comunale della Lega, presidente di Federfarma Lombardia: nella dichiarazione dei2024 riferita al 2023 – pubblicata ieri sul sito Internet del– la lumbard indica un reddito imponibile di 780.244 euro, in diminuzione rispetto ai due anni precedenti (952.982 euro nel 2023 e 824.239 euro nel 2022). Alposto della classifica dei più ricchi in, si piazza ilGiuseppe, che quest’anno ha dichiarato 534.106 euro, in aumento rispetto all’anno scorso (510.883 euro). Al terzo posto, invece, spunta una “new entry“ a Palazzo Marino, l’assessore alla Casa (dallo scorso luglio), nonché avvocato, Guido Bardelli: il suo reddito ammonta a 407.178 euro. Fuori dal podio, al quarto posto, si piazza un altro esponente della Giunta, l’assessore al Bilancio, e dirigente di banca, Emmanuel Conte: 303.