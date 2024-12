Quotidiano.net - Luigi Mangione, impronte digitali lo inchiodano. “La gente si offre di pagargli le spese legali”

Pittsburgh, 11 dicembre 2024 –si dichiarerà non colpevole nel procedimento che lo vede accusato di aver ucciso il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, big delle assicurazioni. Lo ha fatto sapere il suo legale, Thomas Dickey, intervistato dalla Cnn, mentre da New York arriva la notizia che inchioda il suo assistito: ledel 26enne arrestato in Pennsylvania e quelle rilevate sul luogo del delitto corrispondono. “Non abbiamo visto nessuna prova che sia stato lui a sparare”, affermava ieri Dickey, invocando la “presunzione di innocenza”. Non sapeva ancora dei risultati di laboratorio. L’estradizionesi opporrà all’estradizione dalla Pennsylvania allo Stato di New York (il delitto è avvenuto a Manhattan): manovra che posticiperà l’eventuale trasferimento e consentirà alla difesa di guadagnare tempo.