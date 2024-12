Lo ha fatto per lei Maria De Filippi compie 63 anni il bellissimo gesto di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 5 dicembreDeha festeggiato il suo 63° compleanno. Secondo quanto riportato da Mediaset Infinity, la celebre conduttrice di Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne ha scelto di trascorrere questa giornata speciale insieme al figlio Gabriele, 32, in un momento di intimità e affetto familiare. Gabriele è il figlio che la conduttrice di Uomini e Donne C’è posta per te ha adottato con il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023.Nonostante la giornata fosse dedicata a lei,De, come sempre, ha preferito lavorare come sempre, dirigendo le sue trasmissioni negli Studi Elios. A sorprenderla, però, è arrivato anche, amministratore delegato di Mediaset, che ha voluto farle una visita inaspettata per farle personalmente gli auguri.