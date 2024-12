Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: finale verso la parità, ma l’indiano cerca di spingere ancora

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:02 64. f5. Ecco applicata l’idea.15:02 63. Tb6+ Rf7. L’idea è anche interessante perché si tratta dilontano il Re nero e far avanzare i pedoni del Bianco.15:01 62. h4 Tc3. Molto naturali anche queste.15:00 Siamo ufficialmente arrivati a 5 ore di partita (in realtà 5 ore e 2 minuti visto che si è iniziato alle 9:58 italiane).14:59 Posizione prima di 61. Ta3 del Nero.Y en algún lugar del mundo, así la vida en este momento#pic.twitter.com/kJI4ByWqTO— ??t????? ?????? (@patriciamireya) December 11,14:57 60. Tc3+ 61. Rg4.14:56 59. Rf3 Tc2 60. g3. Comunque intelligente la scelta di: il Re non lascia mai i pedoni soli, pian piano li avanza.14:55 Bisogna vedere quantoha intenzione di, perché sostanzialmente è lui quello a giocare per due risultati,solo per uno, la patta, che però ha ampiamente in mano in questa fase in cui stanno per arrivare le 5 ore.