Ilnapolista.it - L’Inter perde in Champions, la Gazzetta: “Non era vera Inter”

Leggi su Ilnapolista.it

Simone Inzaghi ha perso in Germania contro il suo collega Xabi Alonso, che l’anno scorso aveva stupito tutta Europa fino alla finale contro Gasperini. La gara del– sottolinea ladello Sport – non è stata condotta con i soliti ritmi e giocate a memoria, anche grazie alla pressione incredibile portata in campo dai tedeschi (che comunque sono riusciti a segnare solo al 90esimo ndr) e in generale alla qualità più elevata rispetto alle ultime gare delin Serie A., Inzaghila sfida tra 40enni eleganti ()Di seguito alcuni spezzoni ripresi dall’analisi del noto quotidiano:“Una sconfitta con un paio di aggravanti. Il gol è arrivato nel secondo tempo molto meno aggressivo dei rossoneri.aveva reintegrato tre dei quattro mammasantissima, Dimarco, Lautaro e Barella, in panchina all’inizio, per gestire il finale, ma hanno risposto quasi peggio delle seconde linee.