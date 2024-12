Iodonna.it - L'indicazione data ai parenti è quella di non spendere troppo e di non esagerare con le quantità

Cosa troveranno i Royal sotto l’albero di Natale a Sandringham? Seguendo un’antica tradizione, re Carlo III e i suoi(quest’anno ne ha invitati un centinaio) si scambieranno i doni la sera del 24 dicembre, prima del cenone. I regali saranno esposti, come sempre, in una sala apposita, illuminata solo da luci natalizie, montagne di pacchetti accumulati su lunghi tavoli e contrassegnati da targhette con il nome del Royal a cui sono destinati. E tutti doni acquistati online, presso bancarelle di artigiani o in negozi low cost. Kate Middleton, cappotto rosso e gonna tartan: il look perfetto per il concerto di Natale X Il nuovo shopping natalizio dei Royal inglesiSono finiti i tempi in cui Lady Diana faceva chiudere un intero centro commerciale quando voleva andare a fare acquisti indisturbata; o quando in un’ala del castello di Windsor veniva allestito un intero negozio pop up solo per la regina Elisabetta, che era solita passare ore dopo cena a scegliere regali.